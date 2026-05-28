В четвертом сезоне «Терапии» сыграет звезда «Стражей Галактики»

Издание Variety сообщило о пополнении актёрского состава четвёртого сезона сериала «Терапия». В продолжении сыграет звезда серии фильмов «Стражи Галактики» и «Джуманджи» Карен Гиллан.

Кого именно воплотит на экране актриса, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что звёзды предыдущих сезонов Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму») и Харрисон Форд («Индиана Джонс») вернутся в будущем продолжении.

Сериал «Терапия» рассказывает о терапевте Джимми, который скорбит после потери супруги. После трагедии он начинает говорить своим пациентам, что думает о них на самом деле. Ранее автор проекта рассказал, что четвёртый сезон расскажет совершенно новую историю с теми же главными героями. Дата выхода продолжения пока неизвестна.