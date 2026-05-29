Завершились съемки семейной комедии «Мой папа - медведь 2» с Евой Смирновой

В Беларуси завершились съемки фильма "Мой папа - медведь 2" - продолжения одной из самых успешных комедий прошлого лета.

На этот раз повзрослевшая девочка Маша (Ева Смирнова) решает устроить своему папе Мише (Борис Дергачев) личную жизнь, что приводит к ссоре. Дабы избежать ненужных ему свиданий вслепую, отец снова увозит дочь на дачу, но та сбегает в лес и оказывается в компании медвежонка, родителей которого похитили браконьеры.

Роли в фильме исполнили Роман Курцын ("Горыныч"), Софья Зайка ("Чебурашка 2"), Полина Максимова ("Снеговик"), Майя Вознесенская ("Закрытая школа"), медведь Том, а также медвежата Варя и Маня.

"Нам хотелось сделать чистое, светлое, доброе кино. Если зритель выйдет из кинозала с ощущением, что стало немножко теплее на душе, значит, мы все правильно сделали", - рассказывает режиссер Владислав Богуш ("На деревню дедушке").

Оригинальная картина, вышедшая в июле 2025 года, была показана в программе престижного немецкого фестиваля детского кино Schlingel и Китайского международного детского кинофестиваля. Также фильм появился на крупнейших американских и канадских онлайн-платформах под названием Papa Bear.

Премьера второй части запланирована на 3 сентября.