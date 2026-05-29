Александра Устюгова «уболтали» на продолжение «Ментовских войн»

В четверг, 28 мая, в Новосибирске выступила группа «Экибастуз», лидером которой является известный актер Александр Устюгов. Пустых мест в ДК железнодорожников не было.

«Новосибирск, спасибо! Полный зал, ваши глаза, голоса, аплодисменты и живой разговор со сцены — дорогого стоит. И ведь в это же время в городе шумел «Ленинград», а вы всё равно пришли слушать Высоцкого. Это не про конкуренцию, а про то, что хорошая песня всегда найдёт своего человека. Спасибо вам за внимание, за тепло. Есть в Сибири какая-то своя отдельная сила. Мы с музыкантами получили огромное удовольствие от этого вечера», — написал Александр Устюгов в социальных сетях после концерта.

Между песнями Александр Сергеевич охотно общался с новосибирской публикой. Разоткровенничавшись, Устюгов признался, что уже осенью 2026 года на ТВ покажут продолжение культового сериала «Ментовские войны».

«Я всё время говорил, что «Ментовские войны» — это финальный продукт. Одиннадцать сезонов и все, продолжения не будет. Но теперь другой телеканал —«Россия 1» уболтал меня на продолжение. Мы долго вели переговоры, те же самые авторы, те же актеры. Но есть нюанс! Дело в том, что права на производство телевизионного сериала «Ментовские войны» принадлежат Швейцарии, и, в общем, мы не имеем права использовать этот бренд».

По словам Александра Устюгова, продолжение сериала выйдет под другим названием. В нем «мы все будем под другими фамилиями, а называться сериал будет «Комиссар полиции». Актер, сыгравший в «войнах» оперативника Романа Шилова сообщил, что к октябрю любители «ментов» увидят первые 16 серий.

«Я не знаю, понравится ли это вам, потому что у нас сейчас на телеканалах огромное количество ГОСТов. К примеру, теперь, бросившись в автомобильную погоню, мы обязаны пристегнуться. Это немножко выглядит комично. Как в фильме «Берегись автомобиля». Еще в кадре нельзя курить, что делает наш фильм про ментов немножко фантазийным», — добавил Устюгов.

Сериал «Ментовские войны» шел по российскому телевидению с 2005 года, и за 11 сезонов стал одним из самых популярных и продолжительных детективов, который полюбили за напряженный сюжет, харизматичных героев и реалистичное изображение работы правоохранителей. В итоге история о принципиальном оперативнике Романе Шилове, борющемся с преступностью и коррупцией на улицах и внутри системы, стала настоящей классикой отечественного телевидения.