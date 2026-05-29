Евгений Миронов высказался о квотировании зарубежных фильмов в прокате

Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов выступил против квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. В беседе с ТАСС он заявил, что для сохранения качества отечественного кино необходима конкуренция.

"Запретить - это проще всего, но у нас же санкции - зарубежные фильмы и так почти не показывают. Зрители смотрят либо пиратские копии, либо третьестепенные картины в официальном прокате. Это заметно снижает культурный уровень зрителей и сказывается на качестве отечественных фильмов, потому что искусственно ослабляет конкуренцию", - сказал Миронов.

С другой стороны, по мнению народного артиста, российским режиссерам необходимо выработать собственный культурный код, как было во времена советского кинематографа.