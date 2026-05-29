Стоит ли смотреть самый дорогой в истории супергеройский сериал «Паук-нуар»

На Amazon Prime Video вышел главный телепроект весны «Паук-нуар». Сериал, который соединяет Человека-паука и Николаса Кейджа и отправляет их в 1930-е, стал самым дорогим в супергеройском жанре за всю его историю. Колоссальный бюджет в размере 400 миллионов долларов — на уровне последней «Миссии невыполнима» и финала «Очень странных дел». Что из этого получилось, рассказывает «Лента.ру».

Страна: США

Оригинальное название: Spider-Noir

Жанр: фантастика, криминальный детектив, драма, триллер, боевик

Режиссер: Гарри Брэдбир

Шоураннеры: Орен Узил и Стивен Лайтфут

Сколько серий: 8

Где смотреть: MGM+ и Prime Video

В главных ролях: Николас Кейдж, Эндрю Колдуэлл, Брендан Глисон, Ли Цзюнь Ли, Ламорн Моррис

Когда-то Бен Райли (Николас Кейдж) защищал Нью-Йорк от преступников и катаклизмов в обличии Паука — отважного супергероя в тренче и маске. Эти времена, однако, безвозвратно ушли, со смертью невесты Руби (Аманда Шулл) Бен отказался и от большой силы, и от большой ответственности, завязал с борьбой с криминалом и плести паутину тоже перестал. Теперь Райли — стареющий детектив-неудачник, который не просыхает уже с раннего утра, а ради жалкого заработка не гнушается работой на мутных бандитов, промышляя в том числе банальным шантажом. Его очередной жертвой становится загадочная певица Кэт Харди (Ли Цзюнь Ли), которая, несмотря на нервное знакомство, нанимает его на работу — найти ее пропавшего телохранителя Флинта (Джек Хьюстон). Следы ведут к главе преступного синдиката Сильвермейну (Брендан Глисон).

Попутно расследованию Райли наталкивается на заговор — в городе объявляются обладатели ранее невиданной суперсилы

В день премьеры «Паук-нуар» получил на киноагрегаторе Rotten Tomatoes многообещающий 91 процент свежести. Еще бы. Проект, который сочетает в себе одного из самых узнаваемых супергероев современности, всенародно любимого актера, да еще и в радикальной черно-белой палитре, — все это звучит как увлекательный эксперимент, который ни за что нельзя пропускать. Хочется верить, что питчинг «Паука-нуара» проходил в духе эйфорической экспрессии популярных фильмов с Кейджем: кто-то из продюсеров развел руками, произнеся три слова — черно-белый, Человек-паук и Кейдж, — и топ-менеджер Sony щелкнул пальцами с возгласом: «Окей, погнали!»

Идея, впрочем, оригинальна только на первый взгляд — лишенный привычной палитры Человек-паук в пантеоне комиксных супергероев хмурится еще с конца нулевых, а в 2018-м персонаж появился и в весьма успешном полнометражном анимационном фильме «Человек-паук: Сквозь вселенные», где его озвучил, собственно, Кейдж. Если судить по креативной стратегии кинокомпании Sony, превращение мультяшного гэга в игровой сериал было лишь вопросом времени. В середине 2010-х владелец прав на Человека-паука отправил супергероя батрачить на Marvel (так появилась линейка фильмов с Томом Холландом), а сам с тех пор по капле выжимал любые сюжеты на орбите паучьей вселенной. Были обработаны антагонисты: от хитового первого «Венома» до сомнительных «Морбиуса», «Крейвена-охотника» и остальных двух «Веномов». Было предпринято и путешествие во времени — сначала недалекое, в нулевые («Мадам Паутина»), а теперь и на целое столетие назад.

На этот проект Sony, впрочем, сделало ставку невероятно большую — общий бюджет сериала составил 400 миллионов долларов, что превратило «Паука-нуара» в одно из самых дорогих супергеройских шоу в истории

Сериал развернуто откланивается классике нуаров — проходы по улицам сняты под голландским углом в лучших традициях немецких экспрессионистов, диалоги нередко показаны с нижних ракурсов, Кейдж бросает печальные и уставшие взгляды в духе Хамфри Богарта и размахивает кулаками, как Роберт Митчем. Смелым выглядит и решение снять сериал в черно-белой палитре. Вдобавок пользователям Prime Video доступно переключение на более привычную глазу окрашенную версию, которая местами выглядит вполне удачно, словно восстановленная и отреставрированная копия черно-белой картины.

Однако обаяние голливудского нуара выветривается довольно быстро — истинного погружения в старые черно-белые детективы не происходит, и при всей качественной стилистической обработке, декорациях и работе осветителей сущность современного супергеройского сериала просвечивает даже через монохром. Функционально все инструменты в наличии — и детектив-пропойца с мертвой возлюбленной, и раздающая задания фам фаталь, и журналистские расследования с коррумпированными политиками (Абрахаму Популе в роли репортера Лонни даже удается увлечь второстепенной сюжетной линией). Однако набор из жанровых тропов не предлагает ничего оригинального, кроме, собственно, наложенного поверх него супергеройского нарратива. Тот и сам не отдает новизной — даже новый паучий бэкграунд, согласно которому Райли, укушенный мутантом, потерял собственную личность, а затем собрал себя заново за просмотром голливудской киноклассики, заимствован прямиком из детектива «Шугар», который, к слову, накануне обзавелся трейлером второго сезона.

Вся надежда, таким образом, ложится на плечи главной звезды шоу, за которой уже давно тянется шлейф из весьма интересных проектов

За последние лет восемь Николас Кейдж совершенно переизобрел свой публичный образ, заставив говорить о себе как о смелом экспериментаторе, который не боится сниматься в откровенной (и увлекательной) дичи. Начало новому витку в карьере положил сладж-слэшер «Мэнди» Паноса Косматоса, за которым последовали роли еще более неожиданные — от охотника за трюфелями в «Свинье» к длинноногому исчадию ада в «Собирателе душ», от архетипичного Героя в «Узниках страны призраков» до, собственно, Николаса Кейджа в «Невыносимой тяжести огромного таланта». Поток экспериментов в новой фильмографии актера настолько мощный, что невозможно было не ожидать от «Паука-нуара» хоть какого-то безумия. Это сыграло с проектом злую шутку, поскольку Кейджу здесь, в общем-то, негде развернуться.

Да, в восстановленной по фильмам личности Райли действительно угадываются Богарт и другие представители голливудского нуара середины столетия, а порой сюжет подводит к репризам, словно созданным для фирменного кейджевского самовыражения, сделавшего актера легендой мемов. Но киномания героя здесь озвучена лишь на словах и никак в сюжете не развивается (в отличие от того же «Шугара»), а паясничество Кейджа подается крайне дозированно и с таким бездушным коммерческим расчетом, что способно вызвать разве что неловкую улыбку.

«Нуар-паук» в целом неплох — это качественно снятый, дорого выглядящий, стильный приключенческий триллер с множеством интересных отсылок и прекрасным актерским составом. И его, безусловно, можно было бы смотреть с большим погружением, если бы не чувство обиды от упущенных возможностей, которое испытываешь чуть ли не в каждой второй сцене. Конечно, в том, как шоураннеры, собрав полный комплект для смелого и сумасшедшего творческого эксперимента в жанре, который, кажется, уже ничто другое спасти не сможет, этим инструментарием так и не воспользовались, можно увидеть пример великой сдержанности и рациональности. Но порой все же нужно позволить себе и дозу безумия — ведь, как говорил устами Хита Леджера антагонист «Темного рыцаря» Джокер, поджигая гору из банкнот, дело здесь вовсе не в деньгах.