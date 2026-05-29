Шахназаров высказался о возрастных ограничениях для патриотического кино

Система возрастных ограничений для патриотических фильмов и классических произведений применяется формально и нуждается в пересмотре. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" народный артист РФ Карен Шахназаров, комментируя предложение пересмотреть маркировку патриотического кино.

Ранее сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил пересмотреть возрастные ограничения для посещения патриотического кино.

"Я думаю, что это действительно нужно. Это касается не только фильмов: я знаю, что такая же проблема есть в литературе - наша классика, на которой воспитываются поколения, получает маркировку 18+. [Установление возрастных ограничений] делается чисто механически", - сказал Шахназаров.

По его словам, дети и подростки способны воспринимать сложные произведения искусства, если они имеют воспитательное значение.

"Я включил в список фильмов, рекомендованных для просмотра в школах, картину "Иди и смотри". Мне говорили: "Это жестокая картина". А зачем тогда в школах преподают "Преступление и наказание" про то, как студент зарубил старуху топором? Не нужно делать из детей идиотов", - добавил режиссер.

Он подчеркнул, что ограничивать доступ молодежи к патриотическим фильмам из-за жестоких сцен неправильно, особенно в условиях современного информационного пространства.

"Да, в подобных фильмах есть жестокость, но откройте интернет и посмотрите, что дети смотрят каждый день. Нельзя выращивать детей в тепличных условиях", - заключил Шахназаров.

Кроме того, режиссер раскритиковал практику редактирования сцен курения в классических картинах.