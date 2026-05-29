Постановщик «Звездных войн: Изгой-один» Гарет Эдвардс отвел ИИ роль второго режиссера

Гарет Эдвардс, режиссёр «Звёздные войны: Изгой-один» и «Создателя», рассказал, что хорошо относится к ИИ как к помощнику в кинопроизводстве. Он назвал нейросети отличным инструментом, который может приносить такую же пользу, как камера.

У ИИ нет вкуса в создании человеческих историй, но он определённо гениален в помощи кинематографистам организовывать идеи, тестировать концепции и создавать изображения. Он как второй режиссёр.

В конечном итоге Эдвард заявил, что хочет снять гибридный фильм, созданный генеративным ИИ. Насколько удачной будет эта задумка, пока сказать сложно. Для этой реализации явно нужны время и средства.