Фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» получил финальный трейлер

Студия Universal Pictures поделилась финальным трейлером научно-фантастического триллера Стивена Спилберга "День разоблачения" (он же "День раскрытия", Disclosure Day).

Почти трехминутный ролик включает в себя комментарии постановщика, уверенного в том, что главным специалистом по инопланетянам в кино является именно он.

Кроме того, мы видим лицо пришельца - уже меньше смахивающего на E.T., как могло показаться в предыдущем ролике.

По сюжету человечество узнает о существовании внеземной жизни, тщательно скрываемой властями.

Роли в фильме исполнили Эмили Блант ("Дьявол носит Prada"), Джош О"Коннор ("Достать ножи: Воскрешение покойника"), Ив Хьюсон ("Больница Никербокер"), Колин Ферт ("Король говорит!"), Колман Доминго ("Синг-Синг"), Уайатт Рассел ("Черное зеркало"), а также известные рестлеры Чаво Герреро ("Гримм"), Лэнс Арчер и Брайан Кейдж.

Сценаристом выступил Дэвид Кепп ("Парк Юрского периода", "Война миров"), основой для истории послужил рассказ Спилберга. Вот уже в 13-й раз музыку к фильму постановщика написал легендарный Джон Уильямс.

Мировая премьера назначена на 12 июня.