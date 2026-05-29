Расписание выхода сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой

Уже 4 июня состоится премьера сериала «Двойная жизнь Ми». Музыкальное шоу с Миланой Хаметовой расскажет историю Милы, балансирующей между ролью обычной школьницы и сценическим образом популярной певицы Ми. Её главной проблемой становится необходимость скрывать музыкальную карьеру, чтобы защитить положение отца и избежать конфронтации с Анжелой — принципиальной оппоненткой, ведущей идеологическую борьбу с современной молодёжной культурой.

Как будут показывать сериал «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой
© Кадр из сериала «Двойная жизнь Ми»

В первый сезон шоу войдёт 17 эпизодов — их будут выпускать в онлайн-кинотеатре «Иви» и Start, а также покажут на телеканале «Солнце».

Расписание выхода сериала «Двойная жизнь Ми»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 4 июня
  • 2-я серия 4 июня
  • 3-я серия 4 июня
  • 4-я серия 4 июня
  • 5-я серия 4 июня
  • 6-я серия 4 июня
  • 7-я серия 4 июня
  • 8-я серия 4 июня
  • 9-я серия 4 июня
  • 10-я серия Неизвестно
  • 11-я серия Неизвестно
  • 12-я серия Неизвестно
  • 13-я серия Неизвестно
  • 14-я серия Неизвестно
  • 15-я серия Неизвестно
  • 16-я серия Неизвестно
  • 17-я серия Неизвестно