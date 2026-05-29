Как будут показывать сериал «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой

Расписание выхода сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой
Уже 4 июня состоится премьера сериала «Двойная жизнь Ми». Музыкальное шоу с Миланой Хаметовой расскажет историю Милы, балансирующей между ролью обычной школьницы и сценическим образом популярной певицы Ми. Её главной проблемой становится необходимость скрывать музыкальную карьеру, чтобы защитить положение отца и избежать конфронтации с Анжелой — принципиальной оппоненткой, ведущей идеологическую борьбу с современной молодёжной культурой.
В первый сезон шоу войдёт 17 эпизодов — их будут выпускать в онлайн-кинотеатре «Иви» и Start, а также покажут на телеканале «Солнце».
Расписание выхода сериала «Двойная жизнь Ми»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 4 июня
- 2-я серия 4 июня
- 3-я серия 4 июня
- 4-я серия 4 июня
- 5-я серия 4 июня
- 6-я серия 4 июня
- 7-я серия 4 июня
- 8-я серия 4 июня
- 9-я серия 4 июня
- 10-я серия Неизвестно
- 11-я серия Неизвестно
- 12-я серия Неизвестно
- 13-я серия Неизвестно
- 14-я серия Неизвестно
- 15-я серия Неизвестно
- 16-я серия Неизвестно
- 17-я серия Неизвестно