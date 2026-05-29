По мультфильму «Жил-был пес» снимут фильм с Павлом Прилучным

Студия «МЕМ» сообщила о разработке полнометражной адаптации культового мультфильма «Жил-был пёс». Картину с живыми актёрами планируют выпустить в декабре 2027 года.

Лента расскажет о бывшем чемпионе мира по боксу, который утратил семью и карьеру. Ему начинает мерещиться Волк из мультфильма «Жил-был пёс», он заставляет мужчину похитить дочь своего начальника, чтобы потом героически спасти её. Но девочка Мира нарушает его планы.

Главные роли исполнят Павел Прилучный («Мажор»), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Ульяна Квитовская («Ландыши»). Голос Волку подарит Гоша Куценко («Встать на ноги»). Режиссёром ленты выступит Степан Гордеев («Волшебный участок»). Съёмки начнутся в августе.