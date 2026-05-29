Сценарист призвал оценить риски квотирования зарубежного кино

Квотирование зарубежного кино точно ущемляет зрителя, поэтому нужно оценить, насколько эта мера действительно поможет отечественному кинопроизводителю, заявил НСН сценарист Андрей Золотарев.

Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов выступил против квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. Он заявил, что для сохранения качества отечественного кино необходима конкуренция, передает ТАСС. С другой стороны, по мнению народного артиста, российским режиссерам необходимо выработать собственный культурный код, как было во времена советского кинематографа. Золотарев призвал еще раз оценить последствия такой меры.

«Конечно, хочется по гамбургскому счету бороться, любому производителю хочется, чтобы его фильм победил на открытом рынке. Другой вопрос, победит ли… Голосует зритель, он принимает решение. Надо понимать, что на второй чаше весов. Очевидно, что любое ограничение ущемляет зрителя. Квотирование ограничивает зрителей по понятным причинам, но нужно это или нет – это закон экономики и вопрос того, насколько квотирование поддержит российского производителя. Если сейчас у профильных ведомств есть данные о том, что квотирование помогает, в этом есть логика. Я занимаюсь производством, не прокатной частью, я не очень понимаю, как это помогает», - отметил он.

Известные депутаты-актеры из Госдумы поддержали идею о квотах. Так, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко сказала НСН в этой связи, что «стрелялки» нам не нужны.