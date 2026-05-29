Лариса Долина ведет переговоры о съемках байопика

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что обсуждает возможность создания фильма или сериала, основанного на событиях ее жизни.

© Вечерняя Москва

Я хочу, чтобы по моей жизни сняли фильм или сериал. Кстати, мы уже ведем переговоры на этот счет, — заявила артистка.

Помимо музыкальной карьеры, Долина на протяжении многих лет выступает на театральной сцене. В разные годы она принимала участие в различных спектаклях и мюзиклах, включая рок-оперу «Джордано» и постановку «Любовь и шпионаж».

В последние годы певица сотрудничает с Театром на Таганке, где задействована в нескольких театральных проектах, передает РИА Новости.

Ранее, 28 апреля, Долиной стало плохо в ее квартире в Москве — она вызвала скорую помощь из-за «невыносимой боли в спине».

Певица на протяжении нескольких часов лежала на кровати и не могла встать. Позднее директор исполнительницы Сергей Пудовкин заявил, что состояние ее здоровья хорошее и не вызывает опасений.

Невролог-реабилитолог Марина Аникина предположила, что причиной госпитализации Ларисы Долиной с сильной болью в позвоночнике мог стать хронический стресс.