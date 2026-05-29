Вышел финальный трейлер третьего сезона «Дома дракона»

Компания HBO выпустила финальный трейлер третьего сезона сериала «Дом дракона». Продолжение фэнтезийного проекта стартует уже 22 июня.

Шоу представляет собой приквел культового сериала «Игра престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. В третьем сезоне ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

К главным ролям в третьем сезоне «Дома дракона» вернутся Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие актёры. Продолжение выступит мостиком к четвёртому сезону, который станет финальным для всего сериала.