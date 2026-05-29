Когда начнутся съемки финала зомби-трилогии «28 лет спустя»

Издание JoBlo взяло интервью у популярного режиссёра Дэнни Бойла. Он рассказал о съёмках третьей части зомби-хоррора «28 лет спустя».

© Чемпионат.com

По словам постановщика, авторам не хватило времени, чтобы поработать над триквелом — производство фильма в нужном районе Великобритании может происходить только в определённое время года. Бойл надеется, что съёмки картины начнутся в 2027 году.

У нас не хватило времени на триквел. Действие происходит в районе Великобритании, где съёмки возможны только в определённые времена года. В этом году у нас закончилось время — буквально немного не хватило. Так что, надеюсь, съёмки перенесутся на 2027 год. Энтузиазм у нас есть, и Алекс Гарленд написал для этого фильма замечательный сценарий.

Фильм «28 лет спустя» вышел в 2025 году и рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События второй части с подзаголовком «Храм костей» разворачиваются после сюжета первого фильма. Лента должна выступить мостом для финала будущей трилогии.