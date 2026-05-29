Авторы хоррора «Закулисье реальности» начали продавать желтые обои

Студия А24 решила рекламировать хоррор «Закулисье реальности» необычным способом. Кинокомпания начала продавать обои в стиле того самого замкнутого пространства из фильма ужасов.

Стоимость одного рулона шириной 30 дюймов составляет $ 60. Авторы также добавили на свой сайт калькулятор, позволяющий вычислить, какого размера обои понадобятся для конкретного помещения.

Фильм ужасов «Закулисье реальности» официально выйдет в российском прокате 4 июня. Картина выступает адаптацией знаменитой интернет-крипипасты о замкнутом пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»).