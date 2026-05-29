Трейлер комедии «Старый орёл» с Павлом Деревянко — выход 30 июля

Компании Okko и MEM Cinema Production представили трейлер фильма «Старый орёл». Семейная комедия выйдет в российском прокате 30 июля.

Лента расскажет о простом дедушке Батразе, который живёт в горном селе. К нему приезжает глава местной администрации по имени Семён — он сообщает, что село в скором времени снесут. Ему нужно письменное согласие от героя, чтобы тот переехал в город. Тогда Батраз решает превратить деревню в экорайон для туристов.

Главные роли исполнили Павел Деревянко («Брестская крепость»), Надежда Михалкова («Утомлённые солнцем»), Миша Шульц («Баба Мороз и тайна Нового года») и другие актёры. Режиссёром выступил Мурад Ногмов, для которого «Старый орёл» стал дебютной работой.