Кристина Асмус провела предпремьерный показ «Холопа 3»

Несмотря на то что "Холоп 3" выйдет во всех кинотеатрах страны только 11 июня, в столице Татарстана состоялся его предпремьерный показ. Инициатором стала Кристина Асмус - актриса, играющая главную роль в этой франшизе.

Смотреть на себя непросто

Кристина Асмус приехала в столицу Татарстана со спектаклем театра Ермоловой "Утиная охота". 12-летняя дочка Настя, узнав, что мама собирается в столицу Татарстана, напросилась с ней.

Я позвонила "Холоповским" боссам и напросилась, чтобы фильм показали в Казани, - говорит актриса. - Причем нигде премьеры еще не было. Я год копила эти эмоции и уже не могу сдерживаться, дождаться московского предпремьерного показа, хочу посмотреть кино на большом экране в одном из любимейших мною городов России.

Надо сказать, что с Казанью актрису уже связывает ее кинематографическая карьера. В первой части "Елок" Кристина Асмус по сюжету работает в прокате коньков и под бой курантов встречается со своим возлюбленным на катке перед казанским Кремлем. Но тогда эту сцену снимали в павильоне Москвы. Актриса призналась, что до этого даже не бывала в столице Татарстана. И теперь артистка, видимо чувствуя свою вину, всегда при первой же возможности старается приехать в Казань.

Во время просмотра Кристина расположилась в середине зрительного зала вместе с счастливчиками, которым удалось попасть на предпремьерный показ.

Смотреть на себя в кино - это бесконечный анализ, это большая работа мозга, которую я произвожу в большом объеме на долю секунды. Я же помню, как это снималось, что было за кадром, какой ценой это давалось. И поэтому для меня, как для театрального человека, важна реакция зрителя. В театре это происходит мгновенно. В кино для этого мне тоже нужно общение с залом. И признаться, я смогла отключиться и получить удовольствие от третьего "Холопа" на большом экране.

Организаторы запретили зрителям и журналистам делать спойлеры или давать оценку картине. До 11 июня. Однако Кристина призналась, что это настоящая приключенческая комедия. Трюки они с Павлом Прилучным выполняли самостоятельно.

Почти как Джеки Чан

Костюмы в фильме великолепные, а натурные съемки проходили сразу в двух странах: России и Турции. Морскую часть снимали в открытом черном море на копии фрегата "Штандарт" петровских времен, на котором герои приплывают в Османскую империю. А на корабле был и шторм, и сложные актерские моменты, когда девушке нужно было прыгнуть с большой высоты в воду, и морская болезнь у команды.

Половине группы было плохо. Я не пила специальные таблетки, поскольку именно от них меня мутило. Морской болезни у меня не было. Подъемы в 03:30 утра, смены были очень сложные, было много трюков, травм, падений, полетов, драк.

По словам актрисы, один из таких же трюков в свое время исполнял Джеки Чан в картине "Час пик". И ей особенно было приятно, когда постановщик высоко оценил ее исполнение.

Я боюсь высоты. А тут постоянно приходилось преодолевать себя. Хоть и съемка была очень непростой, я бы с удовольствием отыграла и следующих частях "Холопа". Если они, конечно, будут.

Четыре друга

Положительно актриса высказалась и о Павле Прилучном. По сюжету они находятся в картине на грани развода, и их дети им заказывают "перевоспитание". Известная компания отправляет мажоров в петровские времена.

Мы с ним, не могу сказать, что прям большие друзья, но товарищи, тепло друг к другу относимся Мы познакомились шестнадцатилетними подростками, учились на одном курсе, и с тех пор много изменилось. Паша большой профессионал. Удивительно, нас никогда продюсеры вместе в пару не ставили. Ни одних проб, ни совместных кастингов. Мы как-то разными путями и дорогами пришли к "Холопу 3".

А вот режиссера картины Клима Шипенко Асмус называет своим близким другом. Она даже ездила к нему на дачу, чтобы отсмотреть черновой вариант фильма.

Мы сделали с ним "Холоп 3", "Текст", он был продюсером фильма "Хочу замуж", который сняла прекрасный режиссер Софья Карпунина, где мы с Милошем Биковичем сыграли возлюбленную пару. Также он снимал фильм "Декабрь", который пока еще не вышел. У нас четыре картины за плечами. Он для меня один из четырех самых важных людей в жизни, когда в меня никто не верил, а они меня не бросили.

Кристина помимо Шипенко назвала еще несколько фамилий. Это один из продюсеров Comedy Club Вячеслав Дусмухаметов, партнер актрисы по сериалу "Интерны" Иван Охлобыстин и художественный руководитель в театре Ермоловой Олег Меньшиков.

Несмотря на то что "Холоп 3" выходит не в новогодние праздники, а 11 июня, когда многие зрители разбредаются по дачам и отпускам, Кристина Асмус верит в хорошую историю "Холопа".