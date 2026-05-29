Что известно о продолжении аниме «Мастера на все руки выгнали из отряда героев»

В конце марта 2026 года завершился первый сезон аниме «Мастера на все руки выгнали из отряда героев» — это фантастический сериал про парня, который вынужден с нуля начинать магическую карьеру. Проект уже продлили на второй сезон — в нем героя ждет сражение с темным культом. «Лента.ру» рассказывает, когда сиквел может выйти на экраны, а также напоминает сюжет первого сезона.

Главное о сериале

Оригинальное название: Yuusha Party wo Oidasareta Kiyoubinbou

Страна: Япония

Возрастной рейтинг: 18+

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссер: Хироюки Канбэ

Сценарист: Масаси Судзуки

Студия: Animation Studio42

Дата премьеры: 1 января 2026 года

Количество сезонов: 1

Количество серий: 12

Длительность одной серии: 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 6.7

Где смотреть: «Кинопоиск», ivi, Kion

«Мастера на все руки выгнали из отряда героев» — аниме в жанре исэкай. Это направление, объединяющее литературу, фильмы и сериалы про попаданцев — героев, которых забрасывает из привычного им мира, обычно современного, в другой мир или время. К нему же относятся бесчисленные проекты в жанре MMORPG (массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры) — про зачистку подземелий, магию и прокачку способностей.

Как правило, в подобных проектах в центре сюжета оказываются герои из обычного, реального мира, неожиданно перенесенные в новые обстоятельства. Например, в «Моем перерождении в слизь» обычный японский мужчина после смерти обратился комком слизи в фэнтезийном мире и стал наводить в нем порядок. А в хитовом «Поднятии уровня в одиночку» не герой попал в необычный мир, а необычный мир прорвался в реальность, и теперь люди вынуждены бороться с выползающими из подземелий тварями, чтобы защитить себя.

В «Мастере на все руки» магический мир с монстрами, боевыми магами и системой уровней был таким изначально. В центре сюжета здесь находится не столько спасение мира, сколько становление главного героя — Оруна Дюра. Изгнанный старыми товарищами из отряда героев, он вынужден заново начинать карьеру воина в одиночку.

Дата выхода второго сезона

Первый сезон аниме «Мастера на все руки выгнали из отряда героев» выходил с 1 января по 18 марта 2026 года. Сразу после финала первой части анонсировали продление проекта на второй сезон.

Дата и даже примерные сроки премьеры пока не раскрываются. Однако некоторые СМИ предполагают, что выход продолжения ожидается в 2027-2028 годах. Ориентировочно в 2027-2028 годах выйдет второй сезон аниме «Мастера на все руки выгнали из отряда героев». Точная дата выхода серий пока неизвестна.

Скорее всего сиквел официально будут транслировать российские стриминги. Первый сезон сейчас доступен на «Кинопоиске», ivi и Kion в дубляже студий Deep и AniStar.

Трейлер

Полноценного трейлера в cети пока нет, создатели выпустили только короткий тизер, в который вошли кадры из первой части.

Сюжет

Первый сезон

Орун Дюра — бывший мечник, который ради товарищей переквалифицировался в зачарователя (мага поддержки) и разработал собственную магию для помощи команде в боях.

Много лет он сражался рука об руку с Оливером Кардиффом — лидером группы и другом детства Оруна. В итоге их отряд стал элитным подразделением высочайшего ранга, их стали называть командой героев.

Но однажды Оливер, увидев, как сражается другая группа, решает выгнать Оруна — тот якобы плохо справляется со своими задачами, не способен прокачать свои навыки и только тормозит отряд. Оруну об этом объявляют в довольно грубой форме: поставив перед фактом, что он больше не часть команды и вообще ему уже нашли замену.

К удивлению юноши, остальные члены отряда встают на сторону Оливера и начинают с насмешкой называть бывшего товарища «недомастером на все руки».

Оставшись один, подавленный и разочарованный, Орун решает начать все с нуля. Его цель — доказать миру и самому себе, что он чего-то стоит, и стать сильнейшим «мастером на все руки». Объединив умение владеть клинком с магическими знаниями, Орун становится воином нового типа, готовым продемонстрировать, что его «посредственная универсальность» — это не слабость, а уникальное преимущество, позволяющее находить нестандартные решения в бою.

Чем закончился первый сезон. Осторожно, спойлеры!

В первых сериях Орун показан как хороший специалист, который любит свое дело и готов действовать нестандартно. Ближе к середине сезона аниме превращается в классическую историю о сверхмощном герое, который раз за разом спасает всех в одиночку. По сути, проект становится похож на «Поднятие уровня в одиночку», только не в азиатском, а в европейском фэнтези-антураже.

Орун вступил в новый отряд «Ночной кролик», подружился с новыми коллегами и фактически один победил могущественного черного дракона. К концу первой части конфликт Оруна с предыдущей командой героев отходит на второй план: главным антагонистом сериала становится вовсе не Оливер, а зловещая организация «Цикламен» — культ, который несет ответственность за трагичное прошлое Оруна и стремится возродить своего злого бога.

В финале становится понятно, что Дюра — не просто удачливый авантюрист. В сериале есть намеки на то, что герой обладает запечатанной уникальной силой и как-то связан с культом «Цикламен».

Второй сезон

Поскольку аниме основано на ранобэ — иллюстрированном романе, никаких особенных сюрпризов для поклонников первоисточника в сюжете продолжения не будет.

У Оруна появится новый мощный враг — культ «Цикламен». Герой будет сражаться с этой организацией, а заодно начнет разгадывать тайну своего происхождения и истинную природу своих сил.

Оливер и другие члены предыдущего отряда Оруна, вероятно, еще появятся в проекте, но их роль может измениться. В первом сезоне конфликт Оруна и Оливера был центральным, но ближе к финалу он отошел на второй план. В продолжении истории бывшие друзья, возможно, воссоединятся перед лицом общей угрозы. Или наоборот, будут напрямую противостоять друг другу. Создатели аниме прямо намекнули на то, что таинственная девушка в желто-фиолетовом кимоно, показанная в 12-м эпизоде первого сезона, будет играть ключевую роль в продолжении: ее изображение появляется крупным планом в финале тизера.

Создатели и производство

Аниме основано на японской серии лайт-новелл, написанной Ицуки Тогами и проиллюстрированной Юри Кисараги. Изначально «Мастер на все руки» был веб-романом, но в сентябре 2021 года издательство Kodansha выпустило его в печатном виде. По состоянию на май 2026 года опубликовано 10 томов ранобэ. Кроме того, проект адаптировали под мангу — она выходит на сайте Kodansha. По состоянию на май 2026 года выпущено 18 томов тиражом более 3,8 миллиона экземпляров. История пока далека от завершения — Ицуки Тогами продолжает публиковать новые главы.

Производством аниме занимается японская студия Animation Studio42. Информации о предыдущих работах на ее сайте нет, зато в июле 2026-го она выпустит еще один проект в жанре фэнтези — «Население приграничного владения начинается с нуля». Режиссер «Мастера на все руки» — Хироюки Канбэ — был постановщиком известного аниме «Волчий дождь», которое выходило в 2003-2004 годах.

Над проектом работали сценарист Масаси Судзуки, написавший «Адскую девочку» и «Когда плачут цикады: Разгадки», а также художник Кэнта Цубои, приложивший руку к сериалу «Старшая школа DxD».