Появились первые подробности о сиквеле «Летучего корабля»

Фильм «Летучий корабль 2» представила 29 мая 2026 года киностудия Алексея Учителя «РОК» на питчинге компаний-лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино. Продолжение киносказки снимет на основе оригинального сценария автор первого фильма Илья Учитель. Сиквел расскажет о кругосветном путешествии Ивана и Забавы на Летучем корабле, которое внезапно прерывается катастрофой: на их глазах тонет судно. Спасая команду, они не подозревают, что берут к себе на борт царского шпиона, он по приказу отца Забавы намерен хитростью развернуть корабль домой…

© Кадр из фильма

К свои ролям вернутся Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник и Сергей Гармаш. Партнерами проекта вновь выступят телеканал НТВ, кинокомпания «Наше кино», а также Коммерческий фонд развития кино и анимации.

«ИнтерМедиа» напоминает, что о намерении снят продолжение «Летучего корабля» его продюсер Алексей Учитель рассказал еще в 2024 году.