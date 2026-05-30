Какие новинки кино уже можно посмотреть онлайн

Сексист оказывается в параллельной вселенной, где главные - женщины, редактор Миранда Пристли пытается уйти на пенсию в эпоху кризиса печатных СМИ, дерево в ботаническом саду наблюдает за тем, что и как чувствуют люди, а банда девушек-убийц терроризирует туристов черноморского побережья. Закупаемся солнцезащитным кремом на лето и смотрим новинки кино.

© кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

Сначала дамы (16+)

Режиссёр: Теа Шэррок

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.6

Время: 1 час 30 минут

О чём фильм. Представьте, если сексист вдруг окажется в мире, где правят женщины. Именно этот кошмар, как думает руководитель рекламного агентства Дэмиен Сакс (Саша Барон Коэн), с ним и произошёл. Он ожидал повышения до должности генерального директора, ведь мужчина всегда привык получать то, что он хочет: будь то работа, роскошный особняк или женщина. Но после того, как Дэмиен хорошо прикладывается лбом о железный столб, он приходит в себя в настоящем, где царит матриархат. Теперь мужчины низведены до второстепенных ролей в обществе. Сам Демиен потерял всё своё состояние, а его должность занимает бывшая подчинённая, ещё недавно хрупкая замухрышка Алекс (Розамунд Пайк), а теперь влиятельная и роскошная женщина. И теперь Дэмиану нужно разобраться, как вернуться в свой мир.

Что интересного. Сатирическая комедия, высмеивающая маскулинность и обличающая женское неравенство, - это ремейк французского оригинала "Со мной непросто" (18+), сценарий и режиссура которого принадлежат Элеоноре Пуррио. Это редкое исключение, когда стриминговая платформа переснимает собственный фильм на иностранном языке. Сама картина напичкана различными отсылками, включая названия брендов, рекламные тексты, наименования продуктов и даже обычай приветствия, которые показывают, как перевернулся мир, когда главным в нём стал женский пол. То есть, если в названии бренда нижнего белья изначально женское имя, то в перевёрнутой вселенной, - мужское. Так авторы фильма, по их словам, делают акцент на всё ещё сохраняющейся сексуализации женщин.

Кстати, одним из ключевых визуальных атрибутов, демонстрирующих женскую силу в параллельной вселенной, стала обувь. Все женщины в фильме, занимающие руководящие должности, носят брендовые кроссовки или обувь на плоской подошве. Никаких высоких каблуков, которые считают "удобными" для женщин только мужчины.

Кому не понравится. Главный герой - нарочито отвратительный сексист, которому хочется треснуть по голове чем-нибудь тяжёлым. А если вы не умеете разделять кино и реальность, то вам придётся сложно. К тому же обратная дискриминация некоторым миролюбивым лицам может показаться неуместной: зачем плодить мысли о том, что необходимо отвечать жестокостью на жестокость.

Дьявол носит Prada 2 (16+)

Режиссёр: Дэвид Фрэнкел

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 1 час 59 минут

О чём фильм. Когда-то Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) была тихоней, мечтавшей о карьере серьёзной журналистки. Но судьба забросила её в редакцию модного журнала "Подиум", у руля которого стояла икона моды и сущая мегера Миранда Пристли (Мэрил Стрип). После нескольких месяцев унижений Энди смогла выбраться из мира глянца, прихватив с собой бесценный опыт и чувство стиля. Но спустя 20 лет она вновь возвращается в "Подиум" на должность главного редактора. Миранда всё так же невыносима, а теперь ещё и воюет за рекламные контракты со своей бывшей ассистенткой Эмили Чарлтон (Эмили Блант), возглавившей конкурирующее модное издание. И всё это в то время, когда печатные СМИ переживают кризис, а Миранда Пристли готовится к выходу на пенсию.

Что интересного. 20 лет авторы фильма не могли договориться о создании второй части "Дьявол носит Prada". Всё дело в том, что актриса Мэрил Стрип принципиально не снимается в продолжениях фильмов, в которых уже играла. Её единственный другой сиквел - "Mamma Mia! 2" (18+), и на участие в нём актриса согласилась только при условии сокращения своей роли. Любопытно, что все 20 лет Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант настаивали на том, что продолжения не будет. Режиссёрское кресло занял Дэвид Фрэнкел - он же снял первый фильм. Сценаристы также остались прежними. Кстати, к своей культовой роли вернулся и Стэнли Туччи. Костюмы героев из фильма будут выставлены на аукционе, а вырученные средства направят на поддержку свободы прессы на международном уровне.

А вы знали, что образ Миранды Пристли списан с главного редактора американского издания Vogue (с 1988 по 2025 год) Анны Винтур? Так вот оказалось, что Мэрил Стрип и Винтур в реальной жизни являются дальними родственницами. Когда Стрип узнала об этом, то сказала: "Это всё объясняет". Кстати, Энн Хэтэуэй пришлось отложить работу над долгожданными "Дневникам принцессы 3" ради этого фильма. Сама актриса назвала своё возвращение в эти картины собственным "туром по эпохам".

Кому не понравится. Тем, кто считает, что если фильм стал культовым, то продолжение его только испортит (кстати, рейтинги с вами согласятся). Зачем снимать сиквел ради сиквела? Иногда нужно уметь отпускать своих героев и не мурыжить лучшую актрису Голливуда 20 лет, чтобы она дала добро на съёмки. К тому же того противопоставления между умной, немного нелепой, но искренней Энди и жёсткой, многогранной, но замороженной мирандой уже нет. А если про одежду: Энди теперь точно может перещеголять всю редакцию "Подиума".

Молчаливый друг (18+)

Режиссёр: Ильдико Эньеди

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 2 часа 27 минут

О чём фильм. Марбургский университет, ботанический сад. В 1908 году в учебное заведение поступает первая студентка (Луна Ведлер). В 1972 году скромный студент (Энцо Брумм) без памяти влюбляется в свою одногруппницу (Марлен Буров). А в 2020 году гонконгский нейробиолог (Тони Люн Чу-Вай) не может покинуть кампус из-за пандемии. Три истории о чувствах объединяет безмолвный свидетель - дерево гинкго.

Что интересного. Драмеди венгерской постановщицы Ильдико Эньеди исследует "мысленный океан", объектом которого в фильме становится дерево гинкго билоба. Это кино о связи между человеком и природой, в особенности между нами и растениями, которые для нас уже растворились в пространстве и стали декорацией, обрамляющей нашу жизнь. Фильм ещё раз напоминает: у растений есть чувства. Но какие именно, исследует картина лауреатки "Золотого медведя" - главной премии Берлинского кинофестиваля - за фильм "О теле и душе" (18+).

Кстати, сама картина "Молчаливый друг" в первый раз была показана перед главным героем фильма - деревом гинкго билоба. Дерево было посажено в ботаническом саду Марбургского университета в 1832 году, то есть сейчас ему 194 года!

Актёр Тони Люн Чу-Вай в этом фильме сыграл свою первую европейскую роль. Он готовился более полугода, чтобы добиться британского акцента, ведь роль профессора Вана была написана специально для него. А актриса Луна Ведлер за роль первой студентки университета Греты получила приз Марчелло Мастроянни как лучшая молодая актриса на Венецианском фестивале. Сам фильм уже был удостоен приза ФИПРЕССИ (Международная федерация кинопрессы) и был отмечен членами жюри за оригинальность концепции и экологическое послание. А ещё картина номинирована на "Золотого льва".

В самом фильме практически нет музыки, вся атмосфера создаётся за счёт шума листвы, дождя, ветра и тихих человеческих шагов. А в финальных титрах наравне с актёрами перечислены 118 растений, которые участвовали в съёмках.

Кому не понравится. Тем, кто любит динамичное кино, где меньше разговоров и больше дела, не включайте этот фильм - заснёте. Это кино для тех, кто в летние деньки любит прикорнуть в теньке под кроной дерева, послушать шум листвы, походить босыми ногами по траве. Если для вас эта пастораль чужда - обратитесь к картинам, где зелёную среду заменили бетон и стекло городов.

След Чикатило (18+)

Режиссёр: Гога Мамаджанян

Время: 8 серий по 45 минут

О чём фильм. Россия постепенно отходит от посттравматического стресса 1990-х. Вереница туристов потянулась на черноморские курорты. Но некоторые из них так и не доедут до своих отелей. Их останавливает жестокая ОПГ - "Банда Амазонок". Она грабит путешественников и жестоко расправляется с теми, кто становится у них на пути. Они не щадят ни женщин, ни стариков, ни детей. Кто они? Это пять молодых женщин с тяжёлой судьбой. Они мстят не кому-то конкретному, а всему миру, и руководит этой кровожадной бандой некая Оспа (Ольга Смирнова).

В это же время экс-капитан милиции Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин), отправляется в отпуск вместе со своей супругой Ириной (Юлия Афанасьева). На пару нападает "Банда Амазонок". Витвицкий идёт на обман и утверждает, что на его счету лежит крупная сумма денег. Тогда преступницы отрезают ему палец и дают несколько дней на снятие денег, а в качестве "залога" берут в заложники беременную Ирину. Истекая кровью, мужчина добирается до следователей Ковалёва (Николай Козак) и Липягина (Олег Каменщиков), которые поймали Чикатило, и просит их о помощи.

Что интересного. А вот и продолжение франшизы "Чикатило" (18+). Всё началось с сериала о ростовском маньяке, на счету которого 55 убийств (со слов самого Андрея Чикатило, и 43 по определению Верховного суда РФ). Постепенно история о "бешеном звере" вышла за пределы его биографии и сконцентрировалась на следователях, поймавших преступника. Именно они стали прототипами для следователей Ковалёва и Липягина в сериале. Следующая часть проекта - "Тень Чикатило" (18+) - рассказывала историю о маньяке Михаиле Попкове, совершившем не менее 91 убийства в Иркутской области. Актёры, исполнившие главные роли, перешли и в этот сериал. А теперь вышла третья часть про "Банду Амазонок", что орудовала в течение 15 лет (1998-2013 годах) в Ростовской области. Кстати, продюсеры у сериала всё те же - братья Сарик и Гевонд Андреасяны.

Атмосферу юга России воссоздавали в Москве и Подмосковье. Ключевой съёмочной площадкой выступил микрорайон Керамик в Балашихе, а также другие подмосковные локации, где декораторам удалось передать дух начала 2000-х годов.

Кому не понравится. "След Чикатило" без Чикатило вызывает сомнения. Зачем приплетать к новому сериалу имя того, кто не относится к ключевым событиям? Вряд ли же "Банда Амазонок" вдохновлялась зверствами Чикатило. Также мало доверия вызывают сами девушки из банды: непонятно за что мстят, кому мстят, что хотят, какие у них мечты. И вишенка на торте: сценаристы как-то не учли, что в "Банде Амазонок" были и мужчины.