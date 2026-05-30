Вышел тизер комедии «Очень страшное кино 6»

Кинокомпания Paramount Pictures представила тизер комедии «Очень страшное кино 6». В ролике авторы показали пародию на новый хоррор «Закулисье реальности» — адаптацию популярной интернет-крипипасты о лиминальном пространстве.

Предстоящее продолжение знаменитой серии «Очень страшное кино» вновь сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте в том числе будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировом прокате 5 июня. Главные роли вновь исполнят Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой»), Марлон Уайанс («Без чувств») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Майкл Тиддес — автор другой комедии «Дом с паранормальными явлениями».