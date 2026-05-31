Уварова назвала условие для возвращения в продолжение «Не родись красивой»

Нелли Уварова заявила, что готова вернуться к роли Кати Пушкарёвой в возможном продолжении культового сериала «Не родись красивой», однако только при одном важном условии — если создатели предложат действительно сильный сценарий.

© Super.ru

Как сообщает Кино Mail, Уварова ещё несколько лет назад даже не хотела обсуждать идею продолжения популярной мелодрамы, но со временем изменила своё мнение.

«Это будет уже другая, взрослая история, и мы созрели для этих новых историй», — отметила актриса, подчеркнув, что спустя почти два десятилетия герои и зрители находятся на совершенно новом жизненном этапе.

При этом исполнительница роли Кати Пушкарёвой дала понять, что окончательное решение будет зависеть исключительно от качества сценария. По словам Уваровой, пока достойного варианта она не видела, поэтому говорить о съёмках преждевременно.

Напомним, сериал «Не родись красивой» выходил на экраны в 2005–2006 годах и стал одним из главных телевизионных хитов своего времени. История скромной секретарши Кати Пушкарёвой и ее начальника завоевала огромную популярность.

Ранее звёзды «Не родись красивой» встретились спустя 20 лет после съёмок.