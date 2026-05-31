Зрители оценили второй сезон сериала «Хороших девочек не убивают»

«Идеальный детектив». Зрители хвалят второй сезон «Хороших девочек не убивают»
27 мая на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают» — продолжения детективного проекта, со звездой «Уэнсдей» Эммой Майерс. Многие зрители уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 96% свежести.
Большинство хвалит продолжение за то, что оно стало гораздо ближе к оригинальной книге: авторы почти покадрово перенесли оригинальное произведение, что и вызвало восторг у фанатов. Зрители также отдельно отмечают игру актёров и темп повествования. Некоторые ругают второй сезон за слишком предсказуемое расследование.
Что пишут зрители про второй сезон сериала «Хороших девочек не убивают»:
- Второй сезон держал меня в напряжении всё время. Отличный сценарий, потрясающая игра актёров и столько эмоций. Я так рада, что им удалось исправить те недочёты, что были в первом сезоне.
- Этот сезон превзошёл все мои ожидания. Всё, что я представляла себе три года назад, читая вторую книгу, теперь воплотилось на экране передо мной.
- Второй сезон — это сильное и захватывающее продолжение, которое гораздо ближе по духу к книгам Холли Джексон, чем первый сезон.
- Как фанат книжного оригинала, могу сказать, что первый сезон меня разочаровал. Но продолжение вышло потрясающим. Спасибо, что подарили нам сезон, который мы так хотели увидеть.
- Самый большой грех детектива — предсказуемость, и в этом сезоне сюжет проваливается уже в первой серии: злодей очевиден задолго до финала, и пять серий мы вынуждены ждать, когда герои решат банальную загадку.
Сериал «Хороших девочек не убивают» основан на одноимённой книжной серии писательницы Холли Джексон. Проект рассказывает о школьнице по имени Пиппа Фитц-Амоби, которая живёт в небольшом английском городе. Она решает расследовать убийство 17-летней девушки, произошедшее пять лет назад. Во втором сезоне героиня пытается выяснить подробности исчезновения музыканта Джейми Рейнольдса.