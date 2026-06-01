Появился полноценный трейлер второго сезона мультсериала «Люди Икс '97»

В Сети появился первый трейлер второго сезона ностальгического анимационного шоу Marvel "Люди Икс '97" (X-Men '97) - продолжения истории, начатой еще в 1990-е и возрожденной в 2024 году.

© Российская Газета

Двухминутный ролик, сдобренный оркестровой версией незабываемой музыкальной темы, обещает массу зрелищных сражений и запредельную драму.

В финале первого сезона разношерстная команда героев после ухода своего лидера - профессора Икс (Ксавье) - оказалась разбросана по разным эпохам. Циклоп и Джин Грей попали в 3960 год, а Магнето, Шельма, Зверь и Ночной Змей оказались в Древнем Египте. Во втором сезоне временные хитросплетения будут более закрученными.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/167aa1c55dc9b28d276de2bc984774ca"/>

Одним из главных действующих лиц станет суперзлодей Апокалипсис, роль которого в фильме 2016 года исполнил Оскар Айзек.

Ранее в интервью изданию Entertainment Weekly исполнительный продюсер шоу сообщил, что зрители увидят "невероятно мощную" предысторию мутанта.

Кроме того, в сериале появится супергероиня Полярис (дочь Магнето), которая существенно повлияет на историю.

Первый сезон стал одним из самых просматриваемых анимационных проектов Disney+, получил номинацию на премию "Эмми" и заработал 99% одобрения от критиков и 91% от зрителей на сайте Rotten Tomatoes.

Премьера второго назначена на 1 июля, количество эпизодов пока не называется.

Недавно создатели сериала сообщили, что у шоу будет минимум пять сезонов. Третий и четвертый уже находятся в разработке.

Говоря об анимационных "Людях Икс", невозможно не вспомнить о том самом мультсериале (1992-1997), с которого все начиналось. Нашим зрителям в каком-то смысле повезло больше американских - ведь у последних не было гениального переводчика Леонида Володарского, благодаря которому герои стали "Радиоактивными людьми": "Циклопами, Вульверином, Бандитом, Грозой, Зверем и Юбилеем".