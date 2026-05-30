«Мандалорец» умудрился проиграть «Обсессии» в прокате США

Сборы фильма ужасов «Обсессия» достигли более $ 100 млн в мировом прокате. Картина уже собрала в 133 раза больше своего скромного бюджета и продолжает обгонять крупнобюджетные ленты в американских чартах.

Так, в США хоррор собирает в день около $ 5 млн — это больше, чем у "Мандалорца и Грогу" (около $ 4 млн). «Обсессия» достигает выдающихся результатов в прокате, несмотря на то что новый фильм по «Звёздным войнам» вышел раньше и получил вдое больше сеансов. Романтический хоррор вызывает больший интерес у зрителей, чем крупный голливудский блокбастер.

«Обсессия» вышла в России 21 мая. Картина рассказывает историю Беара, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.