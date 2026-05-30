Эксперт назвал ошибки при получении прокатного удостоверения

Рассинхронизация звука и изображения и низкое качество видеоматериала являются наиболее распространенными техническими ошибками, которые допускают кинематографисты при подаче картины на получение прокатного удостоверения. Об этом сообщил генеральный директор Госфильмофонда Денис Аксенов на сессии "Как получить прокатное удостоверение: от готового фильма до экрана", которая проходит в рамках деловой программы фестиваля молодого кино "Новое движение".

"Технические ошибки, которые наиболее часто встречаются, это несоответствие изображения и звука и качество фильма ниже Full HD. Еще [среди ошибок] есть комплектность материала, но это, прежде всего, вызвано спешкой и невнимательностью", - пояснил он.

Аксенов напомнил, что обязательным условием получения прокатного удостоверения является акт Госфильмофонда о принятии картины на постоянное государственное хранение.

"Госфильмофонд совместно с Министерством культуры, конечно, не стоит на месте. Мы активно ведем работу в направлении централизации оказания всех этих услуг, частично она уже реализована. Я думаю, что в течение пяти лет мы полностью переведем процесс в цифровую плоскость", - отметил он.

Кроме того, глава Госфильмофонда анонсировал появление специального учебного курса в рамках академии, которая создается при учреждении.