Юрий Быков представил свой новый фильм

Режиссер Юрий Быков, продюсер Александр Швыдкой и актриса Анна Банщикова представили приключенческий триллер "Вершина" на кинорынке авторского кино в рамках фестиваля "Новое движение", передает корреспондент ТАСС. По словам режиссера, монтаж картины планируется закончить осенью.

"Когда ты попадаешь в условия похода, все твои скрытые качества проявляются настолько, что правды о себе ты уже не знаешь", - пояснил Быков замысел картины. Участникам кинорынка показали отрывки трех сцен из фильма.

Режиссер отметил, что новый фильм отличается от его предыдущих работ более "комфортным зрительским восприятием".

"В картине есть романтическая линия, зритель сможет подключиться к героям, у нас есть "плохой" персонаж, который становится хорошим, а в финале она приходит к свету, чего я раньше себе не позволял и во что я, честно говоря, до сих пор верю с сомнением", - поделился он.

Хронометраж фильма составляет около 1 часа 40 минут.

Натурные съемки проходили в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - в районах Эльбруса, Безенги, Чегема, а также на территории горнолыжного курорта "Архыз". Съемочная группа работала на высотах от 2 до 3,4 тыс. м.

"С нами в киноэкспедиции были специально обученные люди - скалолазы, альпинисты, которые страховали актеров, всех подвязывали. Мы также сделали специальное ограждение, чтобы для актеров все было безопасно", - подчеркнул Швыдкой.

Павильонные сцены снимались с использованием LED-экранов.

Кроме того, в рамках кинорынка представили картины "Электросон" Павла Седова, "Правила дома" Филиппа Коршунова, "Легенда без номера" Саши Громовой "Ночной гость" Сергея Харченко, "Снегурочка" Ольги Добромысловой, "Гало" Саши Мошковой, "Самая легкая лодка в мире" Сергея Осипьяна и "80 ударов в минуту" Григория Калинина. Презентовать их приехали Светлана Бондарчук, Сергей Харченко, Михаил Тройник, Нелли Уварова, Максим и Ольга Добромысловы и другие. Куратором Кинорынка стала киновед, продюсер и эксперт международных фестивалей Ханна Мироненко, которая более 15 лет занимается продвижением фильмов и является сооснователем "Eastwood Agency".

О фильме

По сюжету группа альпинистов-любителей отправляется на восхождение на пик высотой более 5 тыс. м. В составе экспедиции появляется загадочный герой Дмитрий Зорин (Артем Быстров). Его присутствие усиливает внутренние конфликты в группе и постепенно обнажает страхи, сомнения и скрытые мотивы участников похода. В фильме также снялись Александр Робак, Андрей Смоляков, Мария Денисова, Анна Банщикова, Владимир Канухин, Кирилл Полухин и другие.

Над производством проекта работали кинокомпания "Саш Муви", "Ол Медиа Компани" и онлайн-кинотеатр Start при поддержке Министерства культуры РФ. Продюсерами выступили Александр Швыдкой, Макар Кожухов, Александр Котелевский, Андрей Новиков, Борис Анисонян, Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Алексей Голубев. Сценарий написал Савва Минаев совместно с режиссером.

О фестивале

Генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программным директором с 2026 года стал журналист и медиаменеджер Трифон Бебутов.

Впервые фестиваль "Новое движение" прошел в Великом Новгороде в 2024 году и за это время уже успел заявить о себе как о важной площадке для молодых кинематографистов, объединяющей новые имена, идеи и профессиональное сообщество. Смотр состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.

