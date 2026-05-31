Фильм режиссера из РФ вошел в конкурсную программу фестиваля в Шанхае

Российская драма "Лето будет общим" вошла в основную конкурсную программу 28-го Шанхайского международного кинофестиваля. Этот фильм снял 24-летний режиссер Даниил Меркулов.

Как сообщили ТАСС организаторы кинофестиваля, в Шанхае состоится мировая премьера работы Меркулова. В китайской афише фильм описывается как одиссея трех молодых людей, которые задаются вопросом, как стать героем.

Фильм Меркулова поборется за главную награду Шанхайского международного кинофестиваля — "Золотой кубок". В основной части конкурсной программы участвуют 12 полнометражных фильмов. Кроме российской ленты, отбор прошли "Атлантическая рапсодия" (КНР), "Халима" (Марокко), "Илюминада" (Бельгия), "Пустыня Луизы" (Бразилия, Великобритания), "Мой последний ужин" (Индонезия), "Ночь слепоты" (Турция, Германия), "Секрет в коробке" (КНР), "Суперпереполох" (Германия), "Поджигай, папа" (КНР), "Несчастная мать" (Германия, Франция) и "Парковка" (Канада). Для всех фильмов основной программы кинопоказ в Шанхае станет мировой премьерой.

28-й Шанхайский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 21 июня. В этом году организаторы получили около 4 100 заявок на участие — рекордное число за всю историю фестиваля. Заявки поступили из 125 стран и регионов мира.

Программа киносмотра состоит из пяти разделов: основной конкурс, новые азиатские таланты, анимация, документальное кино и короткий метр.

Шанхайский международный кинофестиваль — крупнейший в Китае — проводится с 1993 года. Российские работы традиционно принимают участие в его конкурсной программе.