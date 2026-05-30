Сериал «Крайние меры» с Алексеем Макаровым выйдет онлайн

Премьера сериала «Крайние меры» состоится 1 июня 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в проекте исполнили Алексей Макаров, Олег Алмазов, Александр Нестеров, Артем Сучков и другие. Режиссеры-постановщики — Виктор Конисевич, Дмитрий Матов, Андрей Тартаков и Руслан Тихомиров. Производством сериала занималась компания Star Media Vision по заказу «Рен-ТВ», где позже запланирована телепремьера.

Сериал «Крайние меры» рассказывает о жизни и работе сотрудников отдела уголовного розыска при городском управлении МВД. Осмотр места происшествия, поиск улик, допросы и ложные версии — все это ложится на плечи тех, кто идет по следу преступника, опасного, изворотливого и подстраивающего ловушки…

В нашем сериале жесткие сцены преступлений соседствуют с ироничными, а часто и комедийными ситуациями, в которые попадают наши персонажи, - говорит Виктор Конисевич. - Главные герои — вылитые Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян из «Трех мушкетеров»! Ко всему прочему, герой Алексея Макарова в первой же серии по воле обстоятельств получает “в нагрузку” маленького юркого друга — корги по кличке Трюфель. И вот в таком разношерстном составе наши сотрудники предстают перед зрителем во всей красе, лихо разыскивая и задерживая тех, «кто честно жить не хочет».

Съемки сериала «Крайние меры» проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.