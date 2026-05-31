Режиссер «Эйфории» объяснил жестокую смерть персонажа Нейта

Режиссер сериала «Эйфория» Сэм Левинсон объяснил шокирующую смерть персонажа Нейта в финальном сезоне проекта. По его словам, герой получил то, что заслужил.

Сэм Левинсон известен как создатель культового подросткового сериала «Эйфория». Проект стартовал в 2019 году и сразу завоевал любовь зрителей благодаря откровенному взгляду на жизнь современных тинейджеров.

В финальном сезоне персонаж Нейта, которого играет актер Джейкоб Элорди, погибает жестокой смертью. Героя хоронят заживо кредиторы из-за долга в миллион долларов. Под землей в гроб заползает гремучая змея и кусает его. В это время супруга Нейта по сюжету, Кэсси, отчаянно пытается собрать деньги для спасения мужа.

Левинсон заявил, что смерть героя — это «карма» за все его поступки. Режиссер подчеркнул, что персонаж на протяжении всего сериала совершал неоднозначные действия, и такой финал стал логичным завершением его пути.

Тем временем среди фанатов «Эйфории» популярна теория о возможной смерти главной героини Ру в исполнении Зендаи. Зрители обращают внимание на драматическое изменение тональности сериала: взросление героев, их падение и отсутствие намеков на хороший конец. Особую роль играет то, что повествование ведется от лица Ру в качестве рассказчицы — это создает условия для трагического финала.

Напомним, третий сезон «Эйфории» стал финальным для сериала. Проект получил множество наград и номинаций, а Зендая за роль Ру дважды получила премию «Эмми» как лучшая актриса драматического сериала.