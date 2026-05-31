На Международном культурном форуме откроют выставку об истории кинематографа

Государственный центральный музей кино представит на Международном культурном форуме выставку об истории кинематографа, посвященную 35-летию Содружества независимых государств. Об этом сообщила ТАСС директор учреждения Лариса Баженова.

«Принято решение на уровне межправительственном в рамках Международного культурного форума, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге, сделать большую объединенную выставку к 35-летию СНГ. Честь создания такой выставки выпала нам — Государственному центральному музею кино. Мы настроены собрать материалы после распада Советского Союза, потому что огромный пласт культурного наследия хранится в музее, но фактически там [период] 1990-1991-х годов, это очень мало. Мы собираем материалы по кинематографу, потому что сделанный кинематограф, в том числе будет на этой выставке», — сказала она.

Баженова поделилась, что выставка проведет посетителей через историю кинематографа к современному кино и расскажет, как оно развивается в странах СНГ.

«Мы запрашиваем материал, связанный с рабочими моментами съемок, с рекламной продукцией — это плакаты и фотоматериалы, трейлеры к фильмам, безусловно, и сами фильмы тоже. Понятно, что в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге мы не будем показывать кино, но мы хотим сделать "эхо" потом у себя в музее на ВДНХ, чтобы массовый зритель видел современное кино этих стран, потому что там есть достойные работы», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, идея выставки родилась у министерств культуры нескольких стран.

Баженова пояснила, что концептуально экспозиция пойдет от исторической составляющей, с момента зарождения киностудии.

«Основное развитие здесь, мы все прекрасно понимаем, в период эвакуации, когда все киностудии выехали в Среднюю Азию, и огромное количество фильмов снималось там в период Великой Отечественной войны», — уточнила она.

Директор музея подчеркнула, что в этот период создавались не только военные фильмы, но и многие исторические кинокартины и даже детские сказки.

«Дети — самый незащищенный слой населения, поэтому очень большое количество детских сказок было снято и анимации — были и мультфильмы», — отметила собеседница агентства.

Посетители также узнают о развитии кинематографа в период Советского Союза.