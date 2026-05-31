В честь «Дня разоблачения» запустили необычную рекламную кампанию

Издание DiscussingFilm сообщило, что на некоторых улицах США появились инсталляции из оригами. Бумажных журавлей складывали в виде загадочных кругов на полях.

Оказалось, что акция сделана в честь выхода научно-фантастического фильма «День разоблачения» Стивена Спилберга — тысячи бумажных журавлей разместили на разных улицах. Инсталляции представляют собой отсылку к кругам на полях, которые в поп-культуре оставляют инопланетяне. Авторы картины разместили в некоторых журавлях промокоды на бесплатные билеты на сеанс ленты.

«День разоблачения» выйдет в мировом прокате 12 июня. Проект расскажет о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).