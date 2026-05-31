Появилось расписание сериала «Мыс страха» с Хавьером Бардемом

Расписание выхода сериала «Мыс страха» с Хавьером Бардемом

Чемпионат.com

5 июня стартует сериал «Мыс страха». Шоу выступит ремейком одноимённой картины 1991 года и расскажет о супругах-адвокатах, в чьих жизнях появляется опасный преступник. Он провёл в тюрьме долгие 14 лет и теперь хочет отомстить семье адвокатов, которые могли спасти его от заключения. Главные роли исполнили Эми Адамс («Прибытие»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место») и Патрик Уилсон («Заклятие»).

Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительного эпизода состоится 31 июля.

Расписание выхода сериала «Мыс страха»

  • 1-я серия — 5 июня
  • 2-я серия — 5 июня
  • 3-я серия — 12 июня
  • 4-я серия — 19 июня
  • 5-я серия — 26 июня
  • 6-я серия — 3 июля
  • 7-я серия — 10 июля
  • 8-я серия — 17 июля
  • 9-я серия — 24 июля
  • 10-я серия — 31 июля