Как начинающие режиссеры ухитряются снимать кино за гроши

В Великом Новгороде проходит III фестиваль молодого кино «Новое движение», где свои первые работы представляют начинающие режиссеры. Кое-кто из них, ради возможности снимать кино, даже продал свой автомобиль.

В день открытия фестиваля вручили первую награду «Лучшему молодому продюсеру». Выбор пал на хорошо известную в киноиндустрии Катерину Михайлову, всегда готовую поддержать молодых да ранних. За ее плечами — «Близкие» и «Хрупкость. Выдумщица» Ксении Зуевой, «35-я страница» Филиппа Ларса, «Лгунья» Юлии Трофимовой, ее же «Страна Саша», благодаря которой многие впервые узнали про Марка Эйдельштейна.

Арсений Московский представил в конкурсе свой панк-дебют «Ветер в голове», снятый в родном Екатеринбурге с компанией друзей. Сценарист Даниил Март, также сыгравший подающего надежды хоккеиста, вернувшегося домой из США из-за неизлечимой болезни (в нее, честно говоря, верится с трудом), продал машину ради фильма. В день премьеры он появился на сцене в толстовке с изображением Сергея Бодрова-младшего. Возможно, это манифест.

Актерам платили по 500 рублей, и то не всем. Свои работали на голом энтузиазме. Режиссер «Ветра в голове» Арсений Московский свою биографию изложил в нескольких строках: с юности не соглашался мириться с серыми реалиями жизни на окраинах, спасался творчеством, учась в художественной школе, по вечерам пропадая в студии звукозаписи. Поднабрался опыта в разных сферах и снял кино. Пока оно доморощенное, наивное, но в нем есть живая энергия, которой лишены некоторые опусы молодых, сделанные под крылом взрослых продюсеров. Там все гладко, степенно, но предсказуемо.

Получивший год назад на «Новом движении» Гран-при выпускник Московской школы нового кино Вячеслав Иванов снял сиквел «Привычки нюхать пальцы» — весьма радикальное высказывание о своем поколении «Меня пожирает собственная кровать». Вновь на экране Рамаз, которого сыграл сценарист Рамаз Кебадзе. В «Привычке нюхать пальцы» его герой с переменным успехом пытался продавать унитазы, а теперь бесконечно смотрит рилсы и фото в мобильном телефоне, пьет ужасные газированные напитки, обзванивает с подругой (о, радость, у него есть девушка!) конторы из серии «Рога и копыта» и просит заморозить мизинец, чтобы законсервировать кусочек молодости, сделать массаж в присутствии барышни, но без так называемых дополнительных услуг.

Вячеслав Иванов снимал фильм о попытке сближения и его невозможности, а получилось о фатальной пустоте и безнадежности целого поколения. Об этом часто говорят применительно к зумерам: они-де не испытывают влечения к представителям противоположного пола, намертво прилипли к экранам телефонов и компьютеров, реальность им заменяют соцсети. Однако искра пробегает, но Рамаз начинает литрами поглощать воду, чтобы приглушить основной инстинкт. А в целом — он на своей волне, как скажет Рамаз Кебадзе.

Его девушку сыграла Лиза Соколова, интересная барышня, поклонница творчества Сергея Лобана, Брюно Дюмона, Хармони Корина. Снимаясь, она понятия не имела о том, что между героями предполагается «химия». Тем интереснее, что она проявилась. Да и сам режиссер изначально не предполагал никакой любовной истории. Она родилась сама собой по ходу съемок.

На фестивале помимо показов готовых картин представили незаконченные проекты режиссеров и не только начинающих. Опытный Юрий Быков презентовал триллер «Вершина», но запомнился всем юный, искренний и смелый Павел Седов, снимающий по меркам российского кино за гроши (400 тысяч рублей) «Электросон». Можно его рассматривать как манифест творческой свободы, когда молодой кинематографист еще не думает о том, что можно, а что нельзя, не озираясь по сторонам, а транслирует собственные ощущения и мысли. Павел опирался отчасти на свою семейную историю.

Он честно сказал, что по сути ничего не имеет, кроме желания снимать. Все работали с ним бесплатно, но звукорежиссера он пригласил опытного, что крайне важно, поскольку требуется передать многоголосие леса, где бредут его герои, 16-летняя Ева с генетическим заболеванием слуха. И для этого ему нужны дополнительные средства. Павел тут же нашел поддержку. В конце концов, это мизер для наших продюсеров, а результат может оказаться интересным.