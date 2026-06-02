Режиссер «Закулисья реальности» ищет сценариста для продолжения фильма

По данным Deadline, Кейн Парсонс, снявший «Закулисье реальности», ищет сценариста для продолжения фильма. Картину пока не анонсировали, но, судя по всему, это лишь вопрос времени.

Парсонс заключил контракт с A24 сразу на несколько фильмов. Вероятно, именно поэтому франшизу будут развивать ещё долгие годы.

Картина выступает адаптацией знаменитой интернет-крипипасты о замкнутом пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»).

Фильм ужасов «Закулисье реальности» официально выйдет в российском прокате 4 июня.