Сборы хоррора «Обсессия» в России покорили новую высоту

31 мая сборы фильма ужасов «Обсессия» в России превысили 100 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата хоррор добился на 11-й день с момента выхода — премьера ленты в российском прокате состоялась 21 мая.

По всему миру сборы «Обсессии» достигли свыше $ 100 млн. Проект вызвал большой интерес у зрителей и заработал огромную кассу при низком бюджете в $ 750 тыс. Лента обгоняет крупнобюджетные проекты вроде «Мандалорца и Грогу», несмотря на то, что у хоррора гораздо меньше сеансов, а он вышел раньше.

«Обсессия» рассказывает историю Беара, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.