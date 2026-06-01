Вышел финальный трейлер третьего сезона «Дома дракона»

Канал HBO опубликовал финальный трейлер третьего сезона эпического фэнтези-сериала "Дом Дракона" (House of the Dragon, 18+) - предыстории культовой "Игры престолов" (18+).

© Кадр из сериала «Дом дракона»

После смерти Визериса I (Пэдди Консидайн) принцесса Рейнира (Эмма Д'Арси), поддержанная партией "черных", и принц Эйегон (Том Глинн-Карни), поддержанный партией "зеленых", одновременно заявляют свои права на Железный трон.

Члены династии Таргариенов сходятся в Танце драконов - гражданской войне, которая в третьем сезоне достигнет своего пика.

В первых эпизодах зрители увидят битву при Глотке - судя по насыщенному ролику (и событиям, описанным в оригинальном романе Джорджа Мартина), нас ждет одно из самых масштабных сражений в истории Вестероса.

Говорил об этом и шоураннер Райан Кондал ("Рэмпейдж"), отмечавший также, что первая серия будет "самой безумной в истории телевидения".

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/a2b3af48a54bce34060805793b963cc2"/>

Роли исполнили Мэтт Смит, Оливия Кук, Рис Иванс, Стив Туссэн, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Фиа Сабан, Джеймс Нортон, Томми Флэнаган, Дэн Фоглер, Том Каллен и другие.

Премьера назначена на 21 июня. Ранее появилось информация, что четвертый сезон станет для сериала последним.