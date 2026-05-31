Ричи против Джексона: как иностранные фильмы борются в российском прокате

Российский прокат вторые выходные подряд возглавит иностранная картина. Речь — об американском байопике о поп-короле Майкле Джексоне «Майкл». По предварительным итогам уходящих выходных ему уступил лидер прошлой недели — фильм Гая Ричи «Грязные деньги». Обе картины показали не плохой старт в российском прокате, и им пророчат большие сборы в кинотеатрах в РФ.

«МАЙКЛ» — ЛИДЕР

Согласно предварительным итогам уходящих выходных лидером проката в России вторую неделю подряд станет иностранная картина. Только в этот раз первую строчку в рейтинге займут не «Грязные деньги» Гая Ричи, как на прошлой неделе, а байопик об американском певце Майкле Джексоне «Майкл».

По подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, на момент написания материала сборы картины режиссера Антуана Фукуа составляют 293 млн 846 тысяч 628 рублей. Лента вышла в официальный прокат в России 28 мая.

Картина, как и «Грязные деньги» Ричи показывает неплохой старт в прокате в РФ. Всего за несколько дней «Майкл» собрал кассу в пару сотен миллионов рублей. Ранее картина уже установила рекорд для байопиков — на старте в мировом прокате она собрала $217 млн (почти 15,5 млрд рублей).

Для сравнения, в этом году большинство российских военных фильмов, вышедших в майские праздники, до сих пор даже не смогли преодолеть отметку в 100 млн рублей. Например, по данным ЕАИС, сборы военной драмы Андрея Шальопы «Литвяк», вышедшей в прокат 30 апреля, составляют всего чуть более 80 млн рублей. При этом сборы фильма «Отец» Павла Иванова, по подсчетам системы, едва превышают 17 млн рублей. Премьера картины состоялась в преддверии Дня Победы — 7 мая.

КАКАЯ КАССА ЖДЕТ «МАЙКЛА»?

Между тем, российский зритель ждал «Майкла». В сети уже появляются видео, как фанаты устраивают флешмобы прямо в кинотеатрах. На кадрах видно, как зрители танцуют в кинозалах во время показа нового фильма про Майкла Джексона.

Продюсер, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов в беседе с НСН пообещал байопику о Джексоне мощные сборы в России. Журналист считает, что в РФ у «Майкла» есть все шансы сравняться по сборам с «Богемской рапсодией», которая собрала в 2018 году 1,09 млрд рублей.

«"Вольга" — это опытный прокатчик, сильный игрок на рынке. Второй момент — это рекламная кампания. Она очень объемная, особенно в диджитал-сегменте. Многие прокатные компании делают ставку только на ТВ охват, а ТВ-аудитория не всегда равна киноходящей. Те рекламные размещения, которые мне доводилось видеть, говорят о том, что они будут бить в ту аудиторию, которая готова пойти в кино и заплатить за это денег. Исторически сборы байопиков у нас довольно высокие, потому что уже есть бренд. Фанатов Майкла Джексона в России уж точно не меньше, чем фанатов Фредди Меркьюри, поэтому надеюсь, что "Майкл" сможет добраться до сборов "Богемской рапсодии". Я бы даже давал более смелые прогнозы на этот фильм, потому что по факту конкурентов у него сейчас нет. Может быть, даже 600 млн будет», - подчеркнул Просянов.

Роль легендарного поп-короля в фильме «Майкл» воплотил его родной племянник Джаафар Джексон. Режиссер Антуан Фукуа снял материал на четыре часа, который было решено разделить на две части. Новая картина о кумире миллионов расскажет о сложных отношениях Джексона с отцом, старте его сольной карьеры отдельно от «Jackson 5», о тяжелом восстановлении после ожогов головы, полученных на съемках рекламы «Pepsi» в 1984 году, и дальнейшем злоупотреблении обезболивающими препаратами.

Известно, что из фильма «Майкл» убрали упоминания об обвинениях звезды в растлении несовершеннолетних, в связи с чем потребовалась пересъемка ленты. Картина должна была исследовать влияние обвинений на жизнь знаменитости, однако адвокаты семьи Джексона обнаружили в соглашении с одним из обвинителей, Джорданом Чандлером, запрет на его упоминание в кино.

РИЧИ УСТУПИЛ ДЖЕКСОНУ

На этой неделе, по предварительным итогам, первую строчку в российском прокате «Майклу» уступит другая иностранная картина — «Грязные деньги». Лента британского режиссера тоже показала неплохой старт в России и всего через несколько дней после начала официального проката в РФ возглавила его.

На момент написания материала «Грязные деньги», по подсчетам ЕАИС, собрали кассу в 334 млн 445 тысяч 273 рубля. Премьера в РФ состоялась 21 мая.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с НСН подчеркнул, что у Гая Ричи культовый статус в России, поэтому его фильмы собирают хорошую кассу, даже если они не имеют успеха на международной арене.

«Многие в мире оценивают ее (картину «Грязные деньги» - прим. НСН) достаточно невысоко, поэтому те цифры, которые мы видим в России, вполне достойные. Здесь постарались и прокатные компании, и маркетинг, и имя Гая Ричи, который является народным режиссером для российского зрителя. У нас все его проекты любят, уважают и смотрят с большей динамикой, чем на международных рынках. "Грязные деньги" вряд ли повторят разгон "Горничной", поскольку такие события происходят максимум раз в несколько лет, когда картина разгоняется от уикенда к уикенду. Я думаю, что у картины Ричи все будет в классическом варианте динамики проката», - объяснил он.

По предварительным итогам уходящих выходных третью строчку в российском прокате вновь занимает комедия с блогерами Миланой Хаметовой и Дава (Давид Манукян) «Не одна дома-3. Выпускной». По данным ЕАИС, на момент написания материала фильм собрал 165 млн 808 тысяч 816 рублей. Премьера картины тоже состоялась 21 мая.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что в последнее время биография Майкла Джексона интересовала всех в ключе скандальных обвинений и разбирательств, и без этого фильм о культовом исполнителе не будет так интересен публике.