Хорроры продолжают вытеснять «Мандалорца и Грогу»

По итогам третьего уикенда сборы хоррора «Обсессия» достигли $ 106 млн. Лента заняла вторую строчку в местных чартах, уступив только фильму ужасов «Закулисье реальности».

По всему миру картина собрала более $ 148 млн. Пока «Обсессия» демонстрирует ошеломительный успех, «Мандалорец и Грогу» теряют интерес зрителей — сборы нового фильма по «Звёздным войнам» на вторую неделю проката достигли $ 246 млн. Лента не только показала худший старт для космической франшизы, но также была вытеснена хоррорами с лидирующих позиций.

Аналитики отмечают, что «Мандалорец и Грогу» может окупиться из-за продажи игрушек и будущего выхода на стриминговом сервисе Disney+. Однако, для картины с бюджетом в $ 165 млн, падение популярности на фоне низкобюджетных хорроров становится новым явлением.

«Обсессия» официально вышла в России 21 мая. Картина рассказывает историю Беара, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.