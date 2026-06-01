Фильму «Мандалорец и Грогу» все еще не удается отбить производственный бюджет

После очередного уикенда фильм «Мандалорец и Грогу» собрал суммарно $ 240 млн. К ещё одним выходным динамика сборов упала, поэтому не до конца ясно, сможет ли картина отбить свой производственный бюджет, который составил $ 165 млн.

«Мандалорец и Грогу» рассказывает о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона «Мандалорца».

Помимо Педро Паскаля, в ленте также появилась Сигурни Уивер (одна из лидеров Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына Джаббы Хатта. Шоу уже показывают и в кинотеатрах России, но в рамках предсеансного обслуживания.