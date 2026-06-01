Завершился третий сезон «Эйфории» — это конец сериала

Сегодня на HBO Max вышел последний эпизод третьего сезона сериала «Эйфория». Серия уже доступна для просмотра. Создатель проекта Сэм Левинсон подтвердил, что на этом проект закрывается.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Все они вернулись к своим ролям в продолжении.

Изначально третий сезон должен был выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. После этого шоу было на грани отмены, однако создатель проекта Сэм Левинсон убедил актёров вернуться ещё на один сезон.