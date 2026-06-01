Завершился третий сезон «Эйфории»

Сегодня на HBO Max вышел последний эпизод третьего сезона сериала «Эйфория». Серия уже доступна для просмотра. Создатель проекта Сэм Левинсон подтвердил, что на этом проект закрывается.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Все они вернулись к своим ролям в продолжении.

Изначально третий сезон должен был выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. После этого шоу было на грани отмены, однако создатель проекта Сэм Левинсон убедил актёров вернуться ещё на один сезон.