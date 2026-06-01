В Екатеринбурге переименовали станцию метро "Площадь 1905 года"

В Екатеринбурге 19 июня состоится фестиваль "Уральская ночь музыки". В честь этого события станция метро "Площадь 1905 года" временно получила новое название – "19.06", в честь даты проведения мероприятия.

Также на платформе станции "19.06" откроется выставка-хроника "Уральской ночи музыки".

"Этот год для нас особенный: "Уральская ночь музыки" проходит уже в 12-й раз, и это повод вспомнить предыдущие фестивали в ретроспективе. В 2026 году мы обращаемся к памяти города, его музыкальной истории и важным юбилеям. Эта выставка – возможность вспомнить пройденный путь и продолжить его вместе с Екатеринбургом", – отмечают организаторы проекта.

В преддверии фестиваля объявлять станции екатеринбургской подземки будет фронтмен группы "Чайф" Владимир Шахрин.

"Станция "19.06". Выход к местам проведения фестиваля "Уральская ночь музыки", – звучит из динамиков сообщение, озвученное музыкантом.

На фестивале "Чайф" станет одним из хедлайнеров и исполнит традиционную финальную песню "Луч солнца золотого" в рамках акции "Светает".

Крупнейший мультиформатный музыкальный фестиваль России в этом году объединит более 3000 исполнителей разных жанров на 120 площадках города. Вход на все площадки свободный.

Переименование станций метро в связи со значимыми мероприятиями стало традицией в столице Урала. В апреле "Динамо" превращали в "Баскетбольную" в связи с играми плей-офф.

