Режиссер рассказал, как вытащил «Властелинов вселенной» из производственной ямы

Режиссер «Властелинов вселенной» рассказал, как вытащил фильм из производственной ямы
Режиссёр фильма «Властелины вселенной» Трэвис Найт рассказал, как благодаря его действиям картина выбралась из производственного ада. По его словам, он хотел добиться, чтобы каждый причастный к ленте ощущал к ней свою искреннюю привязанность.
Это одна из тех франшиз, которая десятилетиями слыла проклятой… было важно, чтобы все причастные по-настоящему понимали материал и испытывали к нему искреннюю привязанность.
Лента расскажет о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на космическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.
Премьера фантастической картины в мировом прокате состоится 5 июня.