Международный фестиваль китайского кино пройдет в Москве 8–14 июня

В трех российских городах, в том числе в столице, с 8 по 14 июня состоится Международный фестиваль китайского кино. Об этом сообщила пресс-служба «Роскино».

«С 8 по 14 июня 2026 года сразу в трех российских городах: Москве, Екатеринбурге и Владивостоке состоится «Международный фестиваль китайского кино». Организатором выступит АО «Роскино» совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления Китайской Народной Республики по делам кинематографии. Российскому зрителю будут представлены яркие новинки различных жанров и признанные ленты китайского кинематографа», – говорится в сообщении.

Как уточняется, российским зрителям покажут боевик, анимацию, историческую драму, комедию, военную ленту и мелодраму. Фильмом открытия в Москве станет комедийная приключенческая картина «Личи из Чанъаня» (2025 год, режиссер Дун Чэнпэн), снятая по одноименному роману Ма Боюна.

В программу фестиваля также вошли такие картины, как «30 000 ли до Чанъаня» (2023 год, режиссер Цзоу Цзин), «Городок Гэчжи» (2025 год, режиссер Конг Шенг), «Любовные письма из Тибета» (2026 год, режиссер Куми Нари).