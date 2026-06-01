Завершились съемки фильма «Таракан» с Крисом Хемсвортом в главной роли
Крис Хемсворт в соцсетях объявил о завершении съёмок фильма «Таракан». Он также сопроводил анонс свежими кадрами с площадки, на которых можно увидеть различных персонажей.
Таинственный незнакомец из преступного мира Нью-Йорка превращается в легендарного криминального босса в городе, где власть решает всё.
В ленте также снялись Зази Битц, Тэрон Эджертон, Алек Болдуин, Рэйчел Сеннотт. Режиссёром выступил Мэтт Росс, снявший ранее «Капитана Фантастика». Дату выхода криминальной картины пока не называют. Это наверняка сделают позже — в тизер-трейлере или полноценном трейлере.