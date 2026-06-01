Начались съемки комедии «Принц» про любовь

Кинокомпании «Смарт Фильм», «Пропеллер Продакшн» и «Green FX» объявили о старте производства фильма «Принц». Съёмки семейной комедии пройдут в Санкт-Петербурге, точную дату премьеры авторы назовут позже.

По сюжету ленты очаровательные собаки – бигли Принц и Молли – влюбляются друг в друга, но им не суждено быть вместе. Их разлучают в питомнике, и они попадают к разным хозяевам. Чтобы воссоединиться с Молли, Принц отправляется в путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Тем временем хозяева Принца – мальчик Артём и его родители – бросаются на поиски сбежавшего питомца. Неожиданно эта поездка становится для семьи шансом наладить отношения и стать ближе друг к другу.

Главные роли в фильме сыграют Максим Матузный («На солнце, вдоль рядов кукурузы»), Зоя Бербер («Маша и Медведи») и Константин Плотников («Король и Шут»), а героев-собак озвучат Владислав Миллер («В списках не значился»), Вероника Журавлёва («Твоё сердце будет разбито»), Полина Гухман («Первая ракетка»), Павел Деревянко («Холоп 2») и Валентина Мазунина («Драники»). Режиссёром картины выступает Анна Курбатова («Мой дикий друг»).