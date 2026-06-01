Фильм «Ее личный ад» от режиссера «Драйва» выйдет в России до мировой премьеры

Кинокомпания «Экспонента» анонсировала дату релиза фильма «Её личный ад». Новая работа Николаса Виндинга Рефна выйдет в России 23 июля, за сутки до мировой премьеры.

Будущая лента расскажет историю футуристического мегаполиса, который однажды поглощает таинственный туман и освобождает некую смертоносную сущность. Актриса приезжает в роскошный отель к отцу-режиссёру, а на улице рядовой К пытается поймать маньяка.

Главные роли в фильме сыграли Софи Тэтчер («Шершни») и Чарльз Мелтон («Под огнём»). Режиссёром выступил Николас Виндинга Рефн («Драйв»), для которого это будет первая лента за 10 лет. Впервые ленту продемонстрировали на Каннском фестивале — 2026, лента получила смешанные отзывы от журналистов.