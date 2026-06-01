Винни-Пух возглавил рейтинг «влиятельных» героев «Союзмультфильма»

"Винни-Пух" занял первое место в рейтинге оказавших наибольшее влияние на зрителей героев детских мультфильмов киностудии "Союзмультфильм", набрав 17% голосов. Вторым стал Волк из "Ну, погоди!" с 16% голосов, третьим - кот Матроскин (15%) из "Простоквашино". Таковы основные итоги опроса медиахолдинга Rambler&Co, проведенного по заказу киностудии "Союзмультфильм" к 90-летию студии и к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

© Кадр из мультфильма "Винни-Пух"

Причем Волк уступил лишь 1% Винни-Пуху, едва не вырвав победу, так как многие участники исследования отмечали, что именно "вечно страдающий, но неунывающий Волк" научил их не сдаваться после неудач. Так, Волк стал и самым популярным отрицательным героем. До половины опрошенных - 49% - признались, что в детстве сочувствовали Волку, а не Зайцу.

Самой цитируемой цитатой из советских мультфильмов стала фраза "Щас спою!", она набрала 26% голосов. Второе место по узнаваемости заняла фраза "Спокойствие, только спокойствие", третье - "Усы, лапы, хвост - вот мои документы".

Винни-Пух, Волк из "Ну, погоди!" и Чебурашка, по мнению опрошенных, останутся популярными и через сто лет, хотя у новых поколений появятся свои культовые персонажи.