Кровь капает с клыков: найдены вырезанные кадры из классического «Дракулы»

В 1958 году зрители в Японии падали в обморок от трёхминутных сцен, которые потом вырезали из классического «Дракулы» с Кристофером Ли — слишком кровавых и откровенных для того времени. Кадры считались утерянными навсегда, но спустя десятилетия их нашли в архиве. Теперь, отреставрированные, они впервые будут показаны. Генеральный директор британской киностудии отметил, что это не просто реставрация, а «восстановление части истории кино Великобритании».

Давно утраченные кадры из классического фильма «Дракула» 1958 года с Кристофером Ли были найдены на складе спустя десятилетия после того, как их сняли, потому что первые зрители находили их настолько ужасающими, что падали в обморок. Тогда трёхминутный видеоматериал, который никогда не показывали в США, был удалён из фильма, который в Великобритании назывался «Дракула», а в США вышел под названием «Ужасы о Дракуле», поскольку на нём были изображены сцены, которые были слишком кровавыми и сексуально провокационными для аудитории. Зрители в Японии, как сообщается, теряли сознание при просмотре полноцветных изображений.

Новая версия фильма с восстановленными кадрами появится в кинотеатрах как раз к Хэллоуину в 2026 году и будет включать в себя восстановленные сцены, которые зрители никогда раньше не видели в том виде, в котором они были вырезаны. По словам генерального директора британской киностудии Джона Гора, возвращение Дракулы зрителям выходит далеко за рамки реставрационных работ, это восстановление той части истории кино Великобритании, которая, как считалось, была утрачена навсегда.

Кристофер Ли, более известный многим как граф Дуку из «Звёздных войн», изменил образ вампира и репутацию на несколько поколений, сыграв графа Дракулу и представив характерные клыки и красные глаза персонажа, чтобы они соответствовали его внешности, в то время как Питер Кушинг воплотил на экране то, что многие считают идеальным образом умного и бесстрашного охотника на вампиров Ван Хельсинга.

Восстановленный видеоматериал включает в себя часть сцены, в которой видно, как с клыков Дракулы капает кровь после того, как он впился в шею жертвы, кадры, в котором вампир нападает на женщину, которую собирается укусить, и несколько тревожных моментов из кровавой сцены смерти Дракулы. Гор заключил, что увидеть Кристофера Ли и Питера Кашинга снова вместе в таких необычных деталях — это напоминание о том, насколько мощным остаётся этот фильм спустя почти семьдесят лет после его первоначального выхода.