Чебурашек станет больше

Создатели серии фильмов «Чебурашка» представили постер третьей основной части. Фильм «Чебурашка 3» выйдет в кино 1 января 2027 года.

На картинке можно увидеть сразу несколько пушистых созданий: либо у главного героя появится семья, либо же он сам предстанет перед зрителями в разных образах. Подробности сюжета фильма пока не раскрываются.

Напомним, сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 6 млрд рублей. Такого результата лента добилась спустя полтора месяца проката. Первая часть «Чебурашки» вышла в 2023 году и достигла сборов в 1 млрд рублей за три дня проката, став самым кассовым фильмом в истории российского проката.